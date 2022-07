Officieel: Anderlecht verhuurt Mohammed Dauda aan Spaanse tweedeklasser

De 24-jarige Dauda keert zo terug naar de Spaanse tweede klasse, waar hij vorig seizoen reeds bij Cartagena aan de slag was. Voordien kwam hij op uitleenbasis ook al voor het Deense Esbjerg en Vitesse.

Paars-wit nam Mohammed Dauda begin 2017 over van Asante Kotoko en bracht hem aanvankelijk in het beloftenelftal onder. Een doorbraak in de A-ploeg kwam er nooit. In het Astridpark ligt de Ghanees nog onder contract tot medio 2023, met optie voor nog een seizoen.