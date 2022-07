Chaotische vakantie-uittocht in Verenigd Koninkrijk: tot vier uur aanschuiven in Dover

In Groot-Brittannië is de vakantie-uittocht vrijdag chaotisch gestart. In de haven van Dover liepen de wachttijden bij de paspoortcontrole op tot vier uur en meer.

In Groot-Brittannië begint de schoolvakantie pas dit weekend, dus is het een druk reisweekend. Britten die naar Frankrijk en andere Europese landen willen reizen, belanden in enorme files naar de haven van Dover. Volgens de Britse overheid is dat de schuld van de Fransen, die verantwoordelijk zijn voor de paspoortcontrole in de haven.

Ook in andere delen van het land zorgt de vakantie-uittocht voor problemen. Op de M25 rond Londen en de A303 bij Wiltshire staan daardoor files. In de loop van de dag worden nog brandstofprotesten verwacht op onder meer de M4, de M5, de M32 en de A38.

Ook op de Britse luchthavens is het zeer druk. De treinen rijden voorlopig vlot.