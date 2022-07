Hij was samen met zijn 8-jarige kleindochter op weg om wat slagroom te kopen in de buurtwinkel. Maar op de parking liep het mis: de 76-jarige Johnny Verstraeten kreeg er flink wat klappen te verduren, simpelweg omdat hij een ruzie wilde ontmijnen. “Zinloos geweld tegen een oudere man in het bijzijn van zijn kleindochter, zo een crapuul hoort niet op straat.”