Toen we nog één post pakten

Je wil ze niet te eten geven, de Vlaamse kinderen die in de jaren zestig en zeventig een arm of been braken omdat ze na de Spel zonder grenzen-uitzending thuis een proef naspeelden. Een hele generatie kinderen mocht dankzij dat programma voor de eerste keer “langer opblijven”. Om te zien hoe de Vlamingen zo goed als elke keer verloren.