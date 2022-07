Grote paniek in Gent-Sint-Pieters nadat man tijdens vechtpartij kniestoot krijgt en bewusteloos onder trein belandt

Op sociale media zijn beelden opgedoken van een zware vechtpartij in het station Gent-Sint-Pieters tussen vier jongeren in bloot bovenlijf. Eén man verliest na een kniestoot het bewustzijn en belandt onder de trein. De federale politie heeft een onderzoek geopend en probeert de daders op te sporen.

De feiten dateren van dinsdagavond omstreeks iets voor middernacht in station Gent-Sint-Pieters. Eén van de laatste treinen – die van Oostende naar Brussel – komt aan op het perron. De aanleiding is onduidelijk, maar op de trein zelf ontstaat in een tussenstuk een vechtpartij tussen vier personen.

Op sociale media zijn beelden van het voorval verspreid. De vier mannen in bloot bovenlijf slaan erop los. Plots deelt één man een kniestoot uit aan een andere persoon die gebukt staat. Door de klap verliest de man onmiddellijk het bewustzijn en belandt hij tussen de trein en het perron.

Zwaar toegetakeld

Omstaanders sloegen te hulp en trokken de persoon op het perron. Het slachtoffer was zwaar toegetakeld, maar verkeerde niet in levensgevaar. “De man was eerst niet in staat om verhoord te worden, maar ondertussen werd een proces-verbaal opgemaakt”, laat de federale politie weten.

De spoorwegpolitie kwam enkele minuten na de vechtpartij ter plaatse, maar de daders waren al gevlucht. “Op basis van de camerabeelden proberen we de daders te identificeren en op te sporen”, klinkt het nog bij de federale politie. “Voorlopig is niemand aangehouden, maar het onderzoek loopt.”