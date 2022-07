Bart Van Loo trekt verder met zijn ‘Bourgondiërs’ en ontdekt de zware gevolgen van een wraakactie

Het indrukwekkende slot van Grandson in Zwitserland: lieflijk landschap, bloedig verleden. — © Geert Van de Velde

Wat gebeurt er als je 412 Zwitserse soldaten opknoopt in de bomen rond hun eigen fort? En, wanneer de bomen op zijn, de overblijvers in het meer gooit om te verdrinken? Dan heb je alle Zwitserse duivels ontbonden. Dit is exact wat de Bourgondische hertog Karel de Stoute deed. Succesauteur Bart Van Loo, van de podcast en het boek ‘De Bourgondiërs, reisde voor Het Nieuwsblad naar Zwitserland, en ontdekte welke ernstige gevolgen een blinde wraakactie kan hebben.