Felice Mazzu voor zijn vuurdoop bij Anderlecht: “Een goeie start is cruciaal, Fabio Silva lost alvast alle verwachtingen in”

Vorige week in de laatste oefenmatch tegen Olympique Lyon werd Felice Mazzu hartelijk ontvangen door het Anderlecht-publiek. Dat RSCA de Fransen ook naar huis stuurde met 3-0 droeg daarna ook bij aan de positieve sfeer. “Ik vond dat applaus een mooi teken van respect”, aldus Mazzu. “Ik zal niet zeggen dat ik verrast was, want er hangt hier gewoon een positieve energie. We zijn nu allemaal heel ongeduldig om de competitie te beginnen. Tegen Oostende moeten we de match mentaal gezien op dezelfde manier aanpakken. We moeten ons geen druk opleggen omdat het de openingsmatch is of wat dan ook.”

Al zijn er weinig excuses en dat beseft Mazzu ook wel. Vorig jaar verloor Anderlecht op speeldag 1 van Union om daarna gelijk te spelen op Eupen. Dat had een grote impact en mag dit seizoen niet gebeuren. Gezien het programma hopen veel fans al op een start met 10 op 12 of zelfs 12 op 12. “Ik heb daar nog niet met de spelers over gepraat, maar ze beseffen zelf wel dat een goeie start cruciaal is. Ik zal het zondag zeker aanhalen in mijn speech. We beginnen voor eigen publiek...Maar we zijn fysiek ook goed voorbereid. Op sommige momenten hebben de spelers afgezien tijdens de voorbereiding en dat moeten we nu ook gebruiken in de competitie.”

Voor het eerste duel kan Mazzu niet rekenen op Killian Sardella (spierprobleempje), Marco Kana (fysiek niet klaar) en Sergio Gomez (pubalgie). Hij rekent wel op aanwinst Fabio Silva. “Fabio traint nu een week mee en je ziet dat dat die jongen vol talent steekt. Hij lost de verwachtingen in, maar hij heeft uiteraard een tijdje niet gespeeld. We zullen zien wanneer we hem integreren in de groep. Hij is alvast selectioneerbaar dit weekend.”

© rsca studio

De basisploeg staat er bijna en daartoe behoort ook Adrien Trebel. Daar gaat iedereen toch vanuit. “Adrien is een speler zoals alle anderen die bij mij weer met een schone lei begonnen is. Hij heeft een goeie voorbereiding achter de rug en miste geen één training. Een speciale connectie met hem? Ik probeer met iedereen een goeie connectie te hebben, ook met diegenen die niet spelen. Trebel heeft wel zijn ervaring waardoor ik soms via hem ook eens een boodschap kan doorspelen.”

Verbruggen blijft

Het doel is duidelijk bij Anderlecht: meedoen voor de titel. “Ja, ik leg de lat hoog”, vervolgt Mazzu. “Simpelweg omdat dat bij Anderlecht zo hoort. Hier moet je spelen voor de prijzen. De groep die ik heb is ook hongerig. Of ik nog transfers verwacht, kan ik niet zeggen. De transfermarkt is nog even open, maar ik geloof in de jongens die we al hebben.”

Felice Mazzu zal in de toekomst ook kunnen rekenen op Bart Verbruggen. De jonge doelman trekt finaal niet naar Burnley voor 5 miljoen. “We hebben vanmorgen een gesprek gehad en Bart heeft gezegd dat hij bij Anderlecht blijft”, aldus Mazzu. “Daar zijn diverse redenen voor, maar we zijn blij dat we nog beroep kunnen doen op zo’n groot talent. Of we nu enkele miljoenen minder hebben om te spenderen? Sorry, dat is niet mijn departement. Ik focus me op de eerste wedstrijd tegen Oostende.”