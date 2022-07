WHO Europa: gevolgen van klimaatverandering nemen elk jaar toe

De bosbranden en hittegolven die Europa teisteren houden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) steeds meer gezondheidsrisico’s in. “De klimaatverandering is niet nieuw. Toch nemen zijn gevolgen seizoen na seizoen en jaar na jaar toe, met catastrofale gevolgen van dien.” Dat heeft Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO in Europa, vrijdag gezegd in Kopenhagen.

Kluge herinnert eraan dat in de afgelopen decennia honderdenduizenden mensen zijn gestorven door extreme hitte. Extreme hittestress verergert namelijk vaak bestaande aandoeningen. Abnormaal hoge lichaamstemperaturen, zoals bij een zonneslag, veroorzaken pijn en vroegtijdige overlijdens. Vooral baby’s, kinderen en oudere mensen lopen een risico.

Tijdens de huidige hittegolf stierven in Spanje en Portugal alleen al 1.700 mensen. Bovendien teisteren bosbranden niet alleen Zuid-Europa, maar vinden ze ook hun weg tot in Scandinavië. Ten slotte hebben verschillende branden deze week 41 huizen verwoest in Londen. Volgens Kluge wijzen de gebeurtenissen op de urgentie van een collectieve aanpak om de klimaatverandering doeltreffend te bestrijden. De klimaatcrisis beïnvloedt zowel de individuele gezondheid als het bestaan van de mens zelf en is daarom de belangrijkste crisis in dit tijdperk, klinkt het.

LEES OOK. Aantal hittegolven neemt in Europa tot vier keer sneller toe dan elders, en dat allemaal door een steeds hardnekkiger weerfenomeen

De WHO deelt daarom enkele adviezen mee zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens extreme hittes. Zo raden ze aan om geen zware lichamelijke activiteiten uit te voeren en dieren en kinderen niet in geparkeerde auto’s achter te laten. Ook is het goed om geregeld te drinken en alcohol, koffie en gesuikerde dranken te vermijden.