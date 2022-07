Mbaye Leye vol vertrouwen voor competitiestart: “We moeten tonen dat het nieuwe Essevee er staat”

Zulte Waregem start zijn seizoen zaterdag thuis tegen Seraing. Meteen een partij die Essevee maar beter kan winnen. Enerzijds omdat Seraing hoogstwaarschijnlijk een rechtstreekse concurrent wordt in de strijd tegen de degradatie, anderzijds omdat de tegenstanders in de daaropvolgende wedstrijden Antwerp, Club Brugge en KRC Genk heten. Trainer Mbaye Leye is er evenwel zeker van dat zijn team klaar is voor de competitiestart: “Het kan er na vijf speeldagen evengoed ook zeer mooi uitzien.”

Zulte Waregem heeft er een degelijke voorbereiding opzitten. Er werd slechts één keer verloren en vooral het nieuwe, positieve elan binnen de club valt op. Mbaye Leye hoopt dan ook dat zijn groep die positieve lijn kan doortrekken. “Ik ben erg tevreden over onze voorbereiding”, stak hij daags voor de competitieopener van wal. “Ik heb veel positieve zaken gezien. Natuurlijk waren er ook zaken die anders en beter moesten en waaruit we moesten leren, maar tegelijk merkte ik dat we vlot konden bijsturen indien nodig. Ik denk dan ook dat de groep klaar is voor de competitiestart. Honderd procent zijn we nog niet, daarvoor moet de intensiteit nog groeien, maar we zullen klaar zijn.”

Zware start

Dat zal ook nodig zijn, want tegen Seraing moet er eigenlijk meteen gewonnen worden. Net als Seraing wordt Essevee immers in heel wat lijstjes naar voren geschoven als een mogelijke degradatiekandidaat. Al trekt Leye zich daar niets van aan. “Die pronostieken zitten er vaak naast hé. We zouden bijvoorbeeld eens moeten kijken waar iedereen Union vorig jaar plaatste. We moeten gewoon voor onszelf goed starten, want een goede start is de sleutel tot een goed seizoen. En akkoord, onze start oogt op papier allesbehalve gemakkelijk, maar we willen tonen aan onze supporters dat we op de goede weg zijn en laten zien dat we in staat zijn om mooie dingen neer te zetten. We moeten tonen dat het nieuwe Zulte Waregem er staat.”

Tegelijkertijd onderschat Leye de Luikenaars allerminst. “Op papier zijn ze misschien wel de gemakkelijkste tegenstander, maar dat wil daarom niet zeggen dat dat ook op het veld het geval is. Ze hebben ondanks een vooralsnog rustige mercato een goede voorbereiding achter de rug. Ze weten hoe ze moeten verdedigen en hebben ook de wapens om ons pijn te doen. We zullen dus zelf het verschil moeten maken.” Dat na de match tegen Seraing wedstrijden tegen Antwerp, Club Brugge en Genk volgen, zorgt echter niet voor druk aan de Gaverbeek. “In België is alles mogelijk bij het begin van het seizoen”, bekijkt Leye het nuchter. “Je moet altijd blijven geloven. Het kan er na vijf speeldagen evengoed ook zeer mooi uit zien.”

© BELGA

Versterking in elke linie

Het is nog wat gissen met welke elf Zulte Waregem zaterdag aan de aftrap zal verschijnen, maar zeker is dat Essevee aan zijn seizoen begint met een kern die allesbehalve af is. Zo bevestigde Leye nog maar eens dat er tegen de volgende speeldag evengoed nog één of meerdere versterkingen zullen bijkomen. “We zullen zeker nog sterker worden”, was hij duidelijk. “Het is de bedoeling om in elke linie nog kwaliteit bij te halen.” Vooral achterin zit Essevee vrij krap. Voor de nieuwkomers zijn ze bij de Boeren vooral op zoek naar jongens die passen in de filosofie van de coach . “We deden onze transfers tot nu toe met mijn voetbalfilosofie in het achterhoofd en dat zullen we ook blijven doen. In dat opzicht heb ik veel geluk dat CEO Eddy Cordier mee wil in mijn verhaal en dat we goed kunnen samenwerken om de juiste profielen te vinden”, aldus Leye. “Als je kijkt naar onze huidige aanwinsten, kan je enkel maar stellen dat ze allemaal al iets getoond hebben.”

Volgens Leye was het net daarom dan ook niet moeilijk om de keuzes voor zijn basiself te maken. “Ik heb mijn basisploeg al in mijn hoofd. Het is mijn job om keuzes te maken en ik kan iedereen garanderen dat ik elke keuze maak met het oog op wat best is voor de ploeg.” Dat geldt ook voor zijn keuze in doel. Nochtans was dat volgens Leye wél een moeilijke keuze. Met Bossut en Bostyn beschikt hij namelijk over twee keepers die qua niveau dicht bij elkaar liggen. “Ik heb duidelijk naar hen toe gesteld dat degene die in de beste vorm verkeert, zal spelen”, legde hij uit. “Op vandaag heb ik nog geen vaste hiërarchie, al zal die er op termijn wel komen.” Veel wijzer werden we van die uitleg alvast niet.