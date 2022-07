Drie geblesseerden bij Zulte Waregem voor competitieopener

Gano is nog niet hersteld van een scheurtje in de kuit — © Wim Kempenaers

Tegen Seraing kan Mbaye Leye zaterdag niet rekenen op Wout De Buyser, Zinho Gano en Lasse Vigen.

Die eerste is nog enkele weken out met een voetblessure, terwijl Gano nog niet hersteld is van een scheurtje in de kuit. Vigen was afgelopen week dan weer ziek. Ook voor Bent Sörmo - met wie Essevee al de hele voorbereiding voorzichtig is - komt de wedstrijd tegen Seraing te vroeg.

Lennert Hallaert (20) en Dylan Demuynck (18) mogen dan weer wel rekenen op een plekje in de selectie. De twee youngsters maakten in de voorbereiding een goede indruk op Leye en zullen ook na de voorbereiding bij de A-kern blijven. (tjm)