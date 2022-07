Carl Hoefkens over “speciale” situatie van Charles De Ketelaere, die nog steeds niet op vliegtuig naar Milaan zit: “Niet makkelijk voor hem”

De Supercup was een leuk opwarmertje, maar zondag begint het écht voor Club Brugge en Carl Hoefkens: de landskampioen opent tegen Genk. Met Casper Nielsen én Charles De Ketelaere in de kern, maar ook met enkele opvallende afwezigen. “We moeten nog enorm veel progressie maken”, zegt Hoefkens.

Wanneer Genk zondag op bezoek komt in het Jan Breydelstadion, kan Hoefkens voor speeldag 1 geen beroep doen op enkele opvallende namen. Buchanan, Odoi en Nusa: ze zullen er allemaal niet bij zijn, het resultaat van een zware voorbereiding. “Ze kampen allemaal met kwaaltjes, niets ernstig. Binnen afzienbare tijd zijn die mannen opnieuw inzetbaar”, aldus Hoefkens. De kans dat hij grotendeels vasthoudt aan de ploeg die vorig weekend de Supercup pakte, is groot. “We hebben 35 minuten het voetbal gespeeld dat we willen brengen. Verzorgd, met veel druk op de tegenstander. Nu willen we de volgende stap zetten naar 45 à 60 minuten op fysiek vlak. We moeten nog enorm veel progressie maken”, aldus Hoefkens.

Hoefkens besprak ook de transfer van Casper Nielsen, die deze week na een wekenlange soap aanpikte op training. “Hoe die transfer is gebeurd, weet ik niet goed. Mijn taak is om te focussen op de spelers die hier wel zijn. Maar Casper is natuurlijk een speler die ons ongelofelijk interesseerde”, zegt de coach. Waar Hoefkens hem ziet spelen in dit elftal? “Op de 6 of de 8? Hij kan verschillende posities aan, want Casper heeft gewoon enorm veel kwaliteiten”, zegt hij. “Op training heeft hij vlot aangepikt bij de groep, op korte tijd was hij goed geïntegreerd. Dat is allemaal positief verlopen.” Nielsen in de plaats van Mbamba: het zou wel eens de enige wissel kunnen zijn die Hoefkens zondag tegen Genk doorvoert. De jonge middenvelder kon vorig weekend namelijk niet meteen overtuigen

Speciaal voor CDK

Nog zo iemand die vorig weekend opviel, zelfs zonder te spelen: Charles De Ketelaere, die afscheid leek te nemen van de fans. Paolo Maldini, sportief directeur van AC Milan, vloog deze week naar België om een transfer te regelen. Hij stapte zonder deal op het vliegtuig richting Milaan. “Charles is nog steeds een speler van Club Brugge en is dus beschikbaar voor zondag”, klonk het droogjes bij Hoefkens. Maar dat de situatie niet ideaal is én het dossier aansleept: daar kon de coach moeilijk omheen fietsen. “Het is niet makkelijk of vanzelfsprekend, want Charles zit in een situatie waar hij voordien nog nooit inzat”, beaamt Hoefkens. “Het is speciaal: wij proberen hem daarin zo goed mogelijk te begeleiden.”

Wie mogelijk ook een uitgaande transfer te pakken heeft, is Jack Hendry. Hij viel tijdens de Supercup naast de kern en wil mogelijk vertrekken. Hij voelt dat zijn speelminuten niet verzekerd zijn. “In zo’n ruime kern is het moeilijk om 18 spelers te kiezen, laat staan een elftal”, aldus Hoefkens. “Ik was heel blij met de reactie van Jack na de Supercup. Hij heeft nog een goede oefenwedstrijd gespeeld, met de nodige goesting en motivatie. Meer kan je als trainer niet verwachten. Ook hij is momenteel nog honderd procent speler van Club Brugge. En als ik niet meer op hem reken, zal ik dat open en eerlijk vertellen aan hem.”