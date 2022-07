Mark van Bommel tempert vlak voor competitiestart de verwachtingen: “Meteen titelfavoriet, dat kan niet”

Van Bommel vindt dat de verwachtingen van de buitenwereld wel héél hoog liggen. “Uiteraard hebben we al een paar mooie aankopen gedaan, die er direct staan”, zegt hij, doelend op Alderweireld en Janssen. “Maar er zitten ook strategische aankopen bij. Jongens die we nu moesten halen omdat ze over die jaar niet meer te betalen zijn, maar die nog tijd nodig hebben (genre Valencia en Scott, red.). Het is dus niet zo dat we met deze transfers meteen titelfavoriet zijn. Je moet realistisch blijven.”

Het is natuurlijk vooral zijn eigen voorzitter die zo ambitieus is. Ook spelers geven aan dat ze dit seizoen de titel willen pakken. “Akkoord, dat is ons doel. Maar dan moeten we nog veel stappen zetten. We zijn nu vier weken ver, je kan nog geen wonderen verwachten. Wel moet er al een bepaalde structuur zichtbaar zijn en dat was tegen Drita het geval. Het was nog niet verfijnd, we slagen er nog niet in om onze tegenstander helemaal stuk te spelen. Maar dat kan ook niet, als die met zeven man centraal voor eigen doel staat.”

© BELGA

De terugmatch tegen Drita is voor volgende week, eerst wacht KV Mechelen. “Een tegenstander die we intussen goed kennen, want we speelden er al tegen in de voorbereiding (en wonnen met 4-0, red.). Maar zondag zullen we beter met onze kansen moeten omgaan dan gisteravond, willen we een resultaat pakken.”

Zijn wellicht nog onbeschikbaar, maar komen er volgens Van Bommel aan: Haroun en Fischer. Is nog een tijdje out, maar daar willen ze bij Antwerp niet te veel over kwijt: Engels. En zoals de coach eerder deze week al aangaf, mag de jonge Dwomoh uitkijken naar een vertrek. We vroegen om meer duidelijkheid daarover en die gaf hij. Op de vraag of het ook met mentaliteit en arbeidsethos te maken heeft, zei hij: “Het heeft met álles te maken: voetballende kwaliteiten, maar ook wat er buiten het veld gebeurt. Of de deur nog op een kier staat? Op dit moment niet.”