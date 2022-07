WHO: “Vaccins hebben 19,8 miljoen levens gered”

De vaccins tegen COVID-19 hebben wereldwijd 19,8 miljoen levens gered. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag in een nieuwe update.

Intussen werden wereldwijd al 12 miljard vaccins gezet, verspreid over bijna elk land. Er bestaat echter een groot verschil tussen de landen. In de armere landen is gemiddeld slechts 28 procent van de ouderen en 37 procent van de gezondheidswerkers een eerste keer ingeënt.

De organisatie streeft ernaar om wereldwijd 70 procent van de bevolking gevaccineerd te krijgen. Alle landen moeten streven naar 100 procent bij de gezondheidswerkers en 100 procent bij ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen.

“Zelfs als een land 70 procent bereikt zullen er doden blijven vallen en blijft het gezondheidssysteem onder druk staan als er risicogroepen en gezondheidsberoepen ongevaccineerd blijven”, schrijft de WHO vrijdag.

De huidige vaccins hebben levens gered, maar zijn er niet geslaagd om de circulatie van het virus significant te verlagen, stelt de organisatie. Daarom moet er blijvend worden geïnvesteerd in nieuwe vaccins, en in vaccins die makkelijker toe te dienen zijn, zoals met een neusspray.