Indiase minister die water drinkt uit ‘schoongemaakte’ rivier, opgenomen in het ziekenhuis met buikklachten

Een Indiase Chief minister werd in het ziekenhuis opgenomen met buikpijn, twee dagen nadat hij water had gedronken uit een vervuilde rivier. Hij deed dat om een campagne voor de schoonmaak van de rivier kracht bij te zetten.

Een filmpje van Chief minister Bhagwant Mann, hoofd van de Indiase staat Punjab, wordt gretig gedeeld op sociale media. In dat filmpje is te zien hoe de man een glas water vult uit de Kali Bein-rivier en het daarna bijna volledig leegdrinkt. Dat deed hij om de 22ste verjaardag van het schoonmaakproject van de rivier te vieren.

Lokale media schrijven dat langs de rivier zo’n 80 dorpjes liggen en dat de Kali Bein in het verleden zwaar vervuild raakte door afvalwater dat erin gedumpt werd. In 2000 werd het schoonmaakproject gestart en in de eerste jaren ging de situatie erop vooruit, maar de laatste jaren was er weinig verbetering te zien. Volgens lokale media is de rivier nog steeds zwaar vervuild.

Daarom gaat er dan ook veel aandacht naar het feit dat Mann water uit de rivier dronk. En de fascinatie met het verhaal werd nog groter toen de minister twee dagen later opgenomen werd in het ziekenhuis. Lokale media schrijven dat hij in het ziekenhuis aankwam met buikpijn en mogelijk was er sprake van een infectie. Een officiële bevestiging van die feiten kwam er niet. De Chief minister zou het ziekenhuis na een dag al hebben mogen verlaten.