“Het interesseert de uitbaters duidelijk geen moer meer”: wijnspecialist Alain Bloeykens proeft 10 keer rosé aan onze kust

Tijdens de zomer worden er sloten rosé gedronken. Ook aan zee. Onze wijnspecialist Alain Bloeykens bestelde tien keer een glaasje, van de Panne tot Knokke, en keerde best tevreden naar huis. “Jammer dat sommigen wat steken lieten vallen, anders hadden we nog hogere scores gehad.” Eén keer bloedde zijn wijnhart wel hevig. “Dit is de naam rosé niet waardig, het interesseert de uitbaters duidelijk geen moer. De enige boodschap die ik hier krijg is: zwijg, drink leeg en betaal.”