Eden Hazard wil schitteren bij Real Madrid: “Tonen dat we ook met mij op het veld kunnen winnen”

Het wordt een belangrijk jaar voor Eden Hazard. Niet alleen staat het WK op het programma, ook wil de Rode Duivel na enkele jaren vol blessures zichzelf bewijzen bij Real Madrid. Hazard leek alvast gemotiveerd voor de camera van ESPN.

“Neen, ik heb niets anders gedaan dan de voorbije jaren”, sprak de Rode Duivel zich uit over zijn fysiek, die zichtbaar beter is dan de voorbije seizoenen. “Ik heb vorig seizoen op het eind nog vier wedstrijden gespeeld. Oké, geen negentig minuten, maar het zorgde er wel voor dat ik mentaal gerustgesteld was dat ik kon spelen zonder pijn. Daarna heb ik van mijn vakantie genoten en ben ik op tijd begonnen aan mijn voorbereiding om klaar te zijn voor het seizoen.

Real won vorig seizoen zowel de titel als de Champions League en wil dat kunstje ook dit jaar herhalen. “Ik heb gemengde gevoelens bij het vorige seizoen. Ik ben blij voor de jongens en de club en de fans. Maar binnenin was het moeilijk. Voetbal is een teamsport, dus ik kon niet tonen dat ik niet gelukkig was. Ik was ook wel gelukkig, maar ik wil nu op het veld tonen dat we ook met mij kunnen winnen.”