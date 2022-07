Samantha Cristoforetti eerste Europese vrouw die ruimtewandeling maakt

De Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti heeft als eerste Europese vrouw een ruimtewandeling gemaakt. Samen met haar Russische collega Oleg Artemjev – die zijn zesde uitje in de ruimte maakte – bracht ze donderdag meer dan zeven uur door buiten het internationaal ruimtestation ISS.

Het duo voerde reparaties uit aan het ISS. Eén taak - het installeren van een telescopische arm - werd uitgesteld.

Cristoforetti is de eerste Italiaanse vrouw in de ruimte. Ze is momenteel recordhoudster van de langste ononderbroken ruimtevlucht door een Europese vrouw (199 dagen en 16 uur).

