Spanje kent ergste bosbrandjaar sinds begin van metingen

Wat bosbranden betreft is 2022 nu al het meest verwoestende jaar voor Spanje sinds het begin van de metingen. In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben de vlammen ruim 197.000 hectare bos in de as gelegd, meldt de staatstelevisiezender RTVE vrijdag, verwijzend naar het Europese aardobservatiesysteem Copernicus. Dat is al meer dan in het hele vorige recordjaar 2012, toen het vuur 189.376 hectare in Spanje verteerde.