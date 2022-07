Twee minderjarigen krijgen plaatsverbod voor de Blaarmeersen na gevecht waarbij redder in ziekenhuis werd geslagen

LEES OOK. Redder ziekenhuis in geslagen door heethoofden in Blaarmeersen: “We zijn radeloos”

De twee minderjarigen waren betrokken bij een vechtpartij aan de zwemvijver van de Blaarmeersen afgelopen dinsdag. Een redder werd toen in het ziekenhuis geslagen. De twee minderjarigen werden gearresteerd, maar na verhoor weer vrijgelaten door het gerecht.

Er loopt nog een onderzoek naar andere betrokkenen bij de vechtpartij, maar De Clercq heeft beslist om ze nu zelf een plaatsverbod op te leggen, hoogst uitzonderlijk voor minderjarigen.

“We passen normaal gezien geen plaatsverboden toe op minderjarigen”, zegt De Clercq in een verklaring. “De gepleegde feiten zijn echter zodanig ernstig, dat ze de verdere goede werking van onze Blaarmeersen bemoeilijken.”

Het is niet de eerste keer dat de Gentse burgemeester een plaatsverbod uitspreekt voor de Blaarmeersen. — © Christophe De Muynck

Het is niet de eerste keer dat de Gentse burgemeester een plaatsverbod uitspreekt voor de Blaarmeersen. Ook in juni, tijdens de vorige warme periode, was het onrustig op de Blaarmeersen. Ook toen kreeg iemand al een plaatsverbod opgelegd. Ook in de Overpoort werd dat al gedaan.

Het nieuw plaatsverbod is volgens De Clercq nodig “om de orde te herstellen, in functie van de veiligheid van de bezoekers en het personeel op de Blaarmeersen.” Het is gebaseerd op een “uitgebreid verslag van de politie”, klinkt het.

De twee minderjarigen mogen zich een maand lang niet laten zien op de Blaarmeersen. Als ze toch worden gesignaleerd mag de politie ze meteen arresteren.

De Gentse burgemeester roept het Brusselse parket op om de bewuste jongeren beter op te volgen. “Wij vinden als bestuur dat voor minderjarigen een andere aanpak nodig is waarbij de jongeren met de ernst van hun feiten worden geconfronteerd en er ook tegelijkertijd aan herstel en met hun directe omgeving wordt gewerkt. Er een traject met de jongere wordt afgelegd waarbij er stil wordt gestaan bij de feiten en zijn gedrag. Wij dringen er dus op aan dat ook het Brusselse parket hierin handelt.”

