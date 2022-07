Domper voor Dedryck Boyata: Rode Duivel moet aanvoerdersband inleveren bij Hertha Berlijn

Dedryck Boyata beleefde vorig seizoen niet zijn beste seizoen in Duitse loondienst. De Rode Duivel kon nog maar nipt voorkomen dat zijn team naar de tweede afdeling degradeerde. Boyata droeg de voorbije twee seizoenen de aanvoerdersband bij Hertha, maar moet deze nu inleveren. De centrale verdediger speelt sinds 2019 voor Die Alte Dame, hij kwam toen over van Celtic. De Rode Duivel heeft nog tot 30 juni 2024 een contract in Berlijn.

Schwarz is sinds deze zomer de nieuwe coach van Hertha. Hij nam de plaats in van interim-coach Felix Magath. Die hield de club na winst in de barrageduels tegen Hamburg in de Bundesliga en kondigde daarna zijn afscheid aan.

Aanvallende middenvelder Kevin-Prince Boateng is komend seizoen de vicekapitein bij Hertha BSC.