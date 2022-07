Twee families krijgen levenslang toegangsverbod voor Disneyparken nadat ze met elkaar op de vuist gaan omdat meisje voorsteekt

Twee families gingen met elkaar op de vuist terwijl ze in de rij aan het wachten waren in Disney World in Florida. De families stonden aan te schuiven voor een Mickey Mouse-show wanneer een van de dochters van een familie de rij verlaat om haar gsm te gaan ophalen. Wanneer ze wil terugkeren naar haar gezin, blokkeert de andere familie haar de toegang. Een gigantische gevecht breekt uit: twee personen werden gearresteerd en beide families krijgen een levenslang toegangsverbod voor de Disneyparken.