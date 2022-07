Snapchat en Twitter kelderen aandelen van sociale media: 47 miljard dollar op beurs verdampt

In april, mei en juni boekte Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, een omzet van 1,11 miljard dollar (circa 1,09 miljard euro). Ondanks de stijging met 13 procent bleven de inkomsten onder de lat die analisten op 1,14 miljard dollar hadden gelegd. Onder de streep dikte het verlies aan van 152 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021 tot 422 miljoen dollar in het voorbije kwartaal. Het aantal dagelijks actieve gebruikers nam in drie maanden tijd wel toe: van 332 naar 347 miljoen. Dat Snap expliciet naar de achterblijvende reclame-inkomsten verwees als verklaring voor de mindere resultaten, maakte beleggers flink zenuwachtig. Zij vreesden dat ook andere socialemediabedrijven – Meta Platforms (Facebook), Pinterest, Google (Alphabet) en Twitter – daardoor onder de lat zouden doorgaan.

Die vrees bleek niet helemaal onterecht, toen vrijdag ook Twitter ontgoochelde. Het ‘blauwe vogeltje’ realiseerde in het tweede kwartaal een omzet van ‘maar’ 1,18 miljard dollar (ca. 1,15 miljard euro), terwijl analisten op 1,32 miljard dollar rekenden. Twitter boekte voor het tweede kwartaal een nettoverlies van 270 miljoen dollar tegenover een nettowinst van 66 miljoen dollar een jaar eerder. Er kwamen wel 8,8 miljoen nieuwe gebruikers bij, wat het totaal op 237,8 miljoen dagelijks actieve gebruikers brengt. Nog altijd een pak minder dan de 347 miljoen van Snapchat of de 1,96 miljard van Facebook.

Oplawaai

En dus was het bang afwachten hoe de Amerikaanse beurs zou noteren. Snap kreeg bij opening meteen een oplawaai van bijna 37 procent, Pinterest zakte 12 procent. Facebook-moeder Meta verloor rond de 6 procent, Alphabet ruim 3,5 procent. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg ging zo grofweg 47 miljard dollar aan beurswaarde in rook op.

Enkel Twitter wist de schade wat te beperken. Al stond het aandeel al flink lager na de afgesprongen overname door Tesla-baas Elon Musk.

Volgende week komen Meta Platforms, Alphabet, Apple, Microsoft en Amazon met hun kwartaal­resultaten.