Politie zoekt “menswaardig” alternatief voor arrestatie met spanbandjes

Span- of colsonbandjes, ook wel kabelbinders genoemd. Bij onder meer betogingen of voetbalwedstrijden worden ze door de politie gebruikt om snel een groot aantal arrestanten te kunnen handboeien. Daar moet echter verandering in komen. Comité P – dat toezicht houdt op de correcte werking van onze politiediensten – uitte onlangs forse kritiek op het gebruik van kabelbinders. De dunne plastic bandjes worden soms te strak aangetrokken of komen te strak te zitten wanneer de arrestant zich verzet, met soms erg pijnlijke gevolgen. De politiewaakhond eiste daarom dat de politie een meer “menswaardig” alternatief zocht.

Velcro

Daarbij wordt nu gedacht aan klittenband, type velcro, antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in de Kamer aan de Franstalige liberalen van MR. “Het gaat om een brede band stevig textiel, voorzien van lange stroken velcro, die enkele keren om beide polsen wordt gewikkeld”, aldus Leon Kockelmann, zaakvoerder van Urban Survival, een Nederlandse verdeler van politie-uitrusting. “Door de breedte ervan, blijven kwetsuren uit. Het kan ook niet per ongeluk te hard worden aangetrokken.”

“Doordat de band een paar keer om de polsen zit, is het voor de arrestant zelf onmogelijk om de velcro volledig los te trekken. Met de hulp van iemand anders krijgt de arrestant zulke velcro-handboeien weliswaar wel uit. Maar dat risico had je met plastic handboeien in feite ook.”

Volgens Kockelmann zou het wel eerder nuttig zijn bij meer rustige betogingen. “Het aanbrengen van de velcro handboeien is toch wat lastiger bij betogers die zich fel verzetten.”