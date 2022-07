Sprookjesachtig kasteel Westmalle zoekt nieuwe eigenaar na overlijden barones

Het kasteel van Westmalle ligt vlakbij de kerk. Barones Jacques van der Straten Waillet, in het Brusselse geboren als gravin Christiane de Lannoy, overleed dit voorjaar. Het kasteel wordt nu nog bewoond door een familielid en staat dus niet leeg. De gravin trouwde in 1945 met baron Jacques van der Straten Waillet. In 1972 erfden zij het kasteel. De baron en barones kregen vijf kinderen, veertien kleinkinderen en tientallen achterkleinkinderen.

In 1984 overleed de baron. De honderdste verjaardag van de kasteeldame werd met heel de familie gevierd op het kasteeldomein van Westmalle. In 2019 speelde ze nog gastvrouw voor de vleermuizenavond van Natuurpunt. Zo wordt de ijskelder op het domein gebruikt voor vleermuizen.

Een ander deel van de adellijke familie woont nog op de aangrenzende aparte hoeves. Maar blijkbaar hebben de directe erfgenamen van de barones beslist om hun deel met het kasteel en omliggend park van twaalf hectaren te verkopen. Volgens de zaakgelastigde van het immokantoor wil de familie Van der Straten Waillet dit liefst in alle discretie doen met zo weinig mogelijk ruchtbaarheid. Het landgoed wordt aangeprezen als een ‘unieke opportuniteit’. De verkoop stil houden is moeilijk. Hugo Broen, erevoorzitter van de plaatselijke heemkundige kring, schreef vroeger zo’n 150 bladzijden over de geschiedenis van het kasteel.

Barones Jacques van der Straten Waillet — © rr

Franse revolutie

Broen: “Sinds de Franse revolutie heeft het landgoed best wel al wat verschillende eigenaars gekend. De adellijke familie Van der Straten Waillet verwierf het in 1914 via erfenis van baron de Turck de Kersbeeck. Het is dus niet zo dat het al eeuwenlang in handen is van het geslacht Van der Straten Waillet. Al denk ik dat sommigen zich toch zullen omdraaien in hun graf als ze dit vernemen. Baron Jacques van der Straten Waillet was zéér begaan met zijn kasteel en zijn geschiedenis. Ik ‘vreesde’ al een beetje dat de nieuwe generatie emotioneel minder verbonden is met het kasteel. De jonge adel is actief in het bank- en verzekeringswezen en woont bijna allemaal in de streek rond Brussel en Namen.”

Volgens Broen is het kasteel van Westmalle vrij authentiek bewaard. “Zeker de voorzijde is nog vrij origineel. De ophaalbrug is intussen wel dichtgemetst. De oorsprong van het kasteel gaat terug naar een grote versterkte boerderij, gesticht rond 1100. Die was de residentie van de meiers van de Hertogen van Brabant. De eerste steen van het huidig kasteel werd in 1561 gelegd.”

Er volgden verschillende eigenaars. In 1848 werd het kasteel verkocht aan een joodse diamanthandelaar uit Antwerpen, Bovie genaamd. Hij renoveerde het kasteel en er werd een tuin gecreëerd door de landschapsarchitect Koelich. Van 1874 tot 1878 behoorde het kasteel toe aan Louis Geelhand. Baron de Turck de Kersbeeck kocht het domein in 1878.

In 1914 erfde baron Alfons van der Straten Waillet, burgemeester van Westmalle, het kasteel. Door deling onder zijn kinderen ging het in 1973 over naar zijn vierde zoon, baron Jacques van der Straten Waillet. In 1978 werd het beschermd als monument.

Ook de gerenoveerde boswachterswoning wordt verkocht, net als het merkwaardig ronde gebouw. “Dat was eigenlijk een modelhoeve met stallen aan de buitenkant, een hooischelf en nog een woonst”, zegt Hugo Broen, die dankzij bewaarde dagboeken die hij van de familie mocht bestuderen, de geschiedenis nauwkeurig kon reconstrueren. Waardevol erfgoed is zeker ook de kapel met ingewerkt altaarschilderij.

Leo Van Ginckel, actief bij de heemkundige kring, herinnert zich hoe er vroeger jaarlijks missiefeesten waren aan het kasteel. In de winter mochten de dorpelingen schaatsen op de vijver. De postbode ging gewoon tot de kasteeldeur. Nu hangt de brievenbus vooraan aan de brug. Het domein is nu volledig ontoegankelijk.

Volgens de makelaar kan het een grondige renovatie gebruiken, maar biedt het voor de rest eindeloze mogelijkheden. “In dit landgoed waant u zich in een eigen groene, weelderige oase: uw eigen ontspanningsoord vol geschiedenis”, prijst De Waele Vastgoed het.

Gemeente Malle?

De gemeente Malle kocht in 1983 in Oostmalle al kasteel de Renesse en een deel van het park uit de nalatenschap van graaf Thierry de Renesse, eveneens oud-burgemeester. Het wordt sinds 1985 beheerd door een vzw en alle inwoners kunnen nu meegenieten. Of er voor deelgemeente Westmalle niet hetzelfde scenario geschreven kan worden? “Sommige inwoners zullen dat inderdaad graag willen, anderen dan weer niet, omdat zo’n aankoop weegt op de budgetten”, zegt schepen van Patrimonium Wim Jordens (CD&V). “Het kasteeldomein in Oostmalle kost ons nu ook nog jaarlijks geld. We mogen niet aan wafelijzerpolitiek gaan doen. Maar we zeggen ook niet bij voorbaat nee.”

Zo snel zal het landgoed wellicht ook niet verkocht zijn. Het kasteel Zoerselhof in Zoersel staat al ruim twee jaar te koop voor bijna 4,4 miljoen euro. Dat is wel een heel ander type classicistisch kasteel, uit de achttiende eeuw en hypergerenoveerd.