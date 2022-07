YouTube gaat video’s over doe-het-zelf-abortussen en valse medische info daarover verwijderen

YouTube gaat video’s waarin valse medische informatie over abortussen of uitleg over een doe-het-zelf-abortus gegeven wordt, verwijderen. Die beslissing komt er na de vernieting van het historische Roe vs. Wade-arrest afgelopen maand, dat van abortus een grondwettelijk recht maakte.

In de nasleep van de vernietiging van Roe vs. Wade kwam er in de Verenigde Staten, en bij uitbreiding de rest van de wereld, een informatiegolf op gang. Op sociale media werd volop gedeeld waar vrouwen naartoe konden om veilig een einde te maken aan een zwangerschap, hoe ze aan bepaalde informatie konden geraken en welke instanties hen daarbij konden helpen.

Maar YouTube heeft nu beslist om daar in te snoeien. Het videoplatform merkt op dat er heel wat video’s verschijnen waarin verkeerde medische informatie omtrent het thema wordt gedeeld en dat er zelfs video’s verschijnen waarin uitgelegd wordt hoe je thuis een abortus kan ondergaan. Dat laatste vaak op een onveilige manier. Het platform zal ook video’s verwijderen waarin valse informatie wordt verspreid over de veiligheid van het ondergaan van een abortus in klinieken waar het nog steeds legaal is.

YouTube zal steunen op informatie van gezondheidsautoriteiten in het maken van keuzes. “We geven voorrang aan het verbinden van mensen met inhoud van gezaghebbende bronnen over gezondheidsthema’s, en we herzien ons beleid en onze producten voortdurend naarmate de gebeurtenissen in de echte wereld zich ontvouwen. We lanceren ook een informatiepaneel dat kijkers voorziet van context en informatie van lokale en wereldwijde gezondheidsautoriteiten onder abortusgerelateerde video’s en boven relevante zoekresultaten”, klinkt het. (sgg)