Multinational Philip Morris wil stoppen met verkoop van sigaretten en ons aspirine doen ‘roken’: een echte transformatie, of willen ze hun imago oppoetsen?

Multinational Philip Morris, goed voor een productie van 650 miljard sigaretten per jaar, claimt te willen streven naar een rookvrije wereld. Meer nog, “over enkele jaren” wil het bedrijf stoppen met de verkoop van klassieke sigaretten. “We zetten steeds meer in op wellness en gezondheidszorg”, zegt de CEO van Philip Morris Benelux. Al vragen experts zich af of ze niet vooral hun imago oppoetsen.