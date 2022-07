Geen Club Brugge voor Christos Tzolis: FC Twente huurt de 20-jarige Griek van Norwich City

Norwich City leent Christos Tzolis (20) komend seizoen uit aan FC Twente. Dat heeft de Eredivisie-club vrijdag bekendgemaakt. De Griekse winger, die 13 caps verzamelde voor zijn land, stond naar verluidt ook in de belangstelling van Club Brugge maar uiteindelijk koos hij voor de club van Ron Jans (ex-Standard).

Tzolis ruilde PAOK in de zomer van 2021 voor Norwich City, maar kon zich in de Premier League niet in de basis spelen. Afgelopen seizoen kwam hij in 14 Premier League-wedstrijden in actie. Na de degradatie was Norwich op zoek naar een oplossing voor de Griek, die zelf ook op zoek was naar meer speelgelegenheid. Die vond het dus in Twente, dat Tzolis voor een jaartje huurt.