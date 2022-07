Daar is meteen de eerste rode kaart: Standard met z’n tienen verder na rood voor Calut

Standard wil onder nieuwe coach Ronny Deila een nieuwe weg inslaan met de hulp van de nieuwe Amerikaanse investeerders. De jonge Alexandro Calut kreeg van zijn coach meteen het vertrouwen in de openingswedstrijd tegen Gent.

Lang duurde die wedstrijd weliswaar niet voor de linksachter. Al na zestien minuten zat zijn wedstrijd erop na twee gele kaarten.

Na een eerste tegenprik van AA Gent zag Calut geen andere optie dan Hjulsager van de sokken te lopen. Visser twijfelde niet en gaf de verdediger geel. Tien minuten later was het weer alle hens aan dek in de Luikse defensie. Calut ging te driest in op Samoise en kreeg terecht zijn tweede gele kaart. Geen slimme actie van de jonge verdediger.