Onze man begint aan zijn eerste werkdag als undercover cipier: “Meteen wordt duidelijk dat er vanochtend iets grondig fout is gelopen”

In de gevangenis van Beveren zitten de langst gestrafte gevangenen. Gedetineerden en cipiers zijn dus op elkaar aangewezen en kunnen het maar beter goed met elkaar vinden. De incidenten zijn er daardoor beperkt, al worden op mijn eerste echte werkdag wel ineens twee collega-cipiers door een gedetineerde in het ziekenhuis geslagen. De dader vliegt in het ‘cachot’, en ik moet hem bewaken.