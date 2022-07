Rusland en Oekraïne zullen vrijdag akkoord ondertekenen over Oekraïens graan

Rusland en Oekraïne zullen vrijdagnamiddag in Istanbul een akkoord ondertekenen over de export van graan. Dat heeft het Turkse presidentschap donderdagavond bekendgemaakt.

De Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zullen samen met vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne deelnemen aan de ondertekeningsceremonie, luidde het.

Vast in havens

Wegens de Russische invasie van Oekraïne zitten miljoenen tonnen graan vast in Oekraïense havens, die geblokkeerd worden of waarin mijnen gelegd zijn. Als gevolg daarvan zijn de graanprijzen wereldwijd gestegen en zijn er tekorten in delen van Afrika en het Midden-Oosten. Moskou blijft echter ontkennen dat het de uitvoer van Oekraïens graan verhindert.

Vorige week hadden de partijen al een principeakkoord bereikt. Daarbij raakten ze het eens over controles op de graanuitvoer, een manier om schepen te beschermen en de oprichting van een gezamenlijk controlecentrum aan de Bosporus bij Istanbul.

Guterres

De woordvoerder van de VN, Farhan Haq, bevestigde eerder op donderdag al dat Guterres zou afreizen naar Istanbul, maar zei dat er nog geen volledig onderhandeld akkoord was. “We proberen een overeenkomst te bereiken die zou toelaten dat Oekraïense en Russische voeding en kunstmest de wereldmarkten kunnen bereiken.”