Bondscoach Ives Serneels baalt na EK-uitschakeling in blessuretijd met Red Flames: “Dit was een unieke kans”

Ze waren de underdog, maar kwamen nog héél dicht bij verlengingen. De Red Flames maakten het topfavoriet Zweden 92 minuten lang moeilijk in de kwartfinale van het EK tot een hoekschop voor de voet van de Zweedse Linda Sembrant viel en die de 1-0 van dichtbij in doel ramde. Bondscoach Ives Serneels zag achteraf een gemiste kans op een stunt: “We zagen hoe Zweden moe en zenuwachtig werd.”

“Dit verdient niemand van ons team, dat we na zo’n match niet minstens verlengingen kunnen afdwingen”, zei Serneels voor de camera’s van Sporza na afloop. “We wisten dat ze heel sterk zijn op stilstaande fases. Als je de goal terugkijkt, moet je als Zweden zijnde wat geluk hebben dat die bal net voor een voet van de juiste speelster valt.”

De bondscoach wist dat de Red Flames dicht bij een stunt gekomen waren. “Dit was een unieke kans, we zagen hoe Zweden moe en zenuwachtig werd. In de laatste tien minuten begonnen wij ook wat te prikken, dan hoop je wel dat dat moment in je voordeel valt. Maar we gaan proberen de mooie zaken te onthouden”, aldus Serneels, die met de kwalificatie voor de kwartfinale wel de vooropgestelde doelstelling over de streep trok.

“We mogen niet vergeten dat dit een team met zeven à acht profs was, die zestig à zeventig dagen het beste van zichzelf hebben gegeven. Dit zijn momenten die we nodig hebben in onze ontwikkeling. Of het vizier nu al richting de WK-kwalificatiematchen kan? Nee, ik ben ook leeg nu. Ik ga even vakantie nemen en denk dat elke speelster dat ook zou moeten doen.”