Kapitein Tessa Wullaert verlaat toernooi toch met opgeheven hoofd: “We moeten fier zijn, dit EK is boost voor toekomst”

Kapitein Tessa Wullaert had na afloop van de wedstrijd gemengde ­gevoelens. “Ik ben uiteraard ontgoocheld. Dat moet ook. Het is nooit leuk om een toernooi te ver­laten en al zeker niet met zo’n late tegengoal”, zuchtte ze. “Gelukkig was de manier waarop we speelden wel goed. Het was geen walk-over. Vandaag (gisteren, red.) was misschien wel een van onze beste wedstrijden. Alleen moeten we nog leren om die kleine kansjes beter af te werken.”