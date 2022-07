Apenpokken in VS voor het eerst vastgesteld bij kinderen

Bij twee kinderen in de Verenigde Staten zijn deze week apenpokken vastgesteld. Dat maakte het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC vrijdagavond bekend. Het gaat om de eerste twee bevestigde gevallen bij kinderen in het land.

De symptomen van een besmetting met het apenpokkenvirus zijn onder meer huiduitslag, gezwollen lymfeklieren, koorts, kouderillingen en spierpijn. Een besmetting is heel zelden dodelijk en meestal herstellen patiënten na enkele weken.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komen de meeste gevallen van apenpokken voor bij mannen die seks hebben met mannen. Maar iedereen die nauw lichamelijk contact heeft met een besmet persoon, kan zelf ook besmet raken. In totaal zijn in de VS intussen al meer dan 2.800 gevallen van apenpokken bevestigd.

De WHO is van plan om zaterdag bekend te maken of ze de duizenden besmettingen in tientallen landen al dan niet als een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid beschouwt.