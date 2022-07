Meteen ophef rond arbitrage na eerste wedstrijd: AA Gent blijft gefrustreerd achter na twee dubieuze fases

AA Gent liet vrijdagavond meteen twee punten liggen op het veld van Standard. Daar zat ook de VAR voor iets tussen. De bezoekers hadden tot twee keer toe een penalty kunnen krijgen, maar scheidsrechter Lawrence Visser en de VAR grepen niet in. “Het is vervelend wanneer grijze zones zo wedstrijdbepalend zijn”, vertelde T2 Peter Balette.

Kort voor de rust was het een eerste keer raak op een vrije trap van Sven Kums. Renaud Emond, die in de muur stond, leek met de arm een beweging naar de bal te maken en raakte die ook. Toch kwam er geen strafschop: ref Visser greep niet in, de VAR werd er ook niet bijgehaald. En daar stelden ze zich bij AA Gent duidelijk vragen bij.

“Ik moet oppassen met wat ik zeg, anders kan ik nog geschorst worden”, vertelde Kums in een reactie bij VTM Nieuws. “Voor de competitiestart krijg je uitleg over bepaalde fases tijdens een meeting. Toen is gezegd dat het altijd penalty is als een speler hands maakt met een armbeweging, weg van het lichaam en naar de bal.” Iets wat volgens Kums duidelijk het geval was tijdens de fase met Emond. “De richtlijnen zijn toch duidelijk? Ik kan dit niet begrijpen.”

“De refs hebben ons uitgelegd dat er een aantal grijze zones zijn waarbij zij ook niet goed weten wat ze moeten doen”, vertelde T2 Peter Balette. “Dat handspel van Emond kan penalty zijn, maar ook niet. Ik start geen polemiek , maar het is vervelend als die grijze zones zo wedstrijdbepalend zijn.”

Torunarigha KO

Toch had Gent nog kunnen winnen. Standard-doelman Bodart sloeg Torunarigha KO in de slotminuten, maar de VAR vond dat hij eerst de bal speelde. Geen strafschop. “Weer zo’n grijze zone”, besloot Balette. “Waar stopt het, hé?”

“Het was een duidelijke slag in het gezicht”, vertelde Kums bij VTM Nieuws. “Hij lag bewusteloos op het veld. Dan begrijp ik helemaal niet waarom het geen strafschop was”, aldus de middenvelder, die ook nog stelde dat het niet de eerste keer was dat AA Gent benadeeld werd.