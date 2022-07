Inter leent Tibo Persyn opnieuw uit: jeugdproduct van Club Brugge trekt naar Nederlandse tweede klasse

De twintigjarige rechtermiddenvelder is een jeugdproduct van Club Brugge. Vier jaar geleden vertrok hij naar Inter, dat hem vorig seizoen uitleende aan Club en vervolgens aan Westerlo. Bij blauw-zwart kon hij zich niet doorzetten, ondanks een knap doelpunt in zijn tweede wedstrijd voor de A-ploeg. Met Westerlo veroverde hij vervolgens de titel in de Belgische tweede klasse.

Persyn traint al een tijdje mee bij FC Eindhoven en werkte ook al enkele oefenwedstrijden met de club af, genoeg om de staf te overtuigen. In Milaan heeft de Belgische jeugdinternational nog een overeenkomst tot medio 2024.