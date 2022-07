Tall Ships in Antwerpen: dit moet je weten als je dit weekend naar de grootste zeilschepen ter wereld wil komen kijken

De Mexicaanse driemastbark Cuauhtemoc met de matrozen die het publiek groetten staand op de dwarsmasten was één van de blikvangers van de Cutty Sark Tall Ships Race van 2002 in Antwerpen. — © Hulselmans Bert

De Tall Ships Races houden sinds vrijdag halt in Antwerpen. De grootste zeilschepen ter wereld zorgen tot hun vertrek op 25 juli voor veel bekijks op de Scheldekaaien, in de stadsdokken en op het Eilandje. Naar verwachting 500.000 geïnteresseerden zullen het gratis evenement bezoeken. En de Bollekesfeesten maken de festiviteiten compleet. Wij zetten alle praktische info op een rijtje.

Enkele blikvangers

- Zaterdag: crew parade, een optocht van de bemanningen. Vertrek op de kaaien om 14.30u, aankomst op het Zaha Hadid Plein tussen 16u en 17u. Aansluitend prijsuitreiking.

Vuurwerk wordt zaterdag tussen 22.30u en 22.45u vanaf diverse punten afgeschoten. De beste kijkplaatsen zijn het Loodswezen, de Rijnkaai, het Droogdokkenpark, het Limaplein, het Zaha Hadidplein, het Kattendijkdok en het Verbindingsdok.

- Maandag: vertrek zeilschepen tussen 10u en 15u.

Randactiviteiten

Op de Grote Markt, het Steenplein en het Zaha Hadidplein zijn er elke dag optredens met muziek voor elk wat wils. Programma: www.tallships.antwerpen.be/kalender/

Voor het MAS stellen partners zoals Lantis, Orange, Port of Antwerp-Bruges, MSC en PSA duurzame projecten voor.

Maritieme Markt op de Napoleonkaai, met kraampjes en eetstandjes: 12u tot 22u.

Bollekesfeesten

Op de Groenplaats strijkt het grootste terras van ’t stad met streekproducten neer op 22, 23 en 24 juli van 16u tot 24u.

Hoe geraak je er?

- Openbaar vervoer, fiets of step zijn uitverkoren. Kijk op www.slimnaarantwerpen.be voor een volledig overzicht.

- Fietsen kun je laten staan aan het Steenplein, aan het MAS en aan het Havenhuis.

- De auto laat je best achter in een park-and-ride op de Luchtbal, in Merksem, op Linkeroever of in Boechout.

Is het evenement toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

- Rolstoelgebruikers kunnen de schepen bekijken vanaf de wandelboulevard. Door nauwe en moeilijke doorgangen aan boord en smalle loopplanken tussen wal en schip is het helaas niet mogelijk om met een rolstoel aan boord te gaan.

-Op het Zaha Hadidplein is er een rolstoelpodium om van optredens te genieten.

Kinderen

In de drukte kunnen kinderen kwijtraken. Daarom zijn er verdwaalbandjes in elk EHBO-punt. Je schrijft er de naam van je kind en een gsm-nummer op, en zo geraken verloren gelopen kindjes snel terug bij mama of papa.

Grondplan

- De schepen zijn te bezichtigen langs de Schelde, in het Kattendijkdok, het Verbindingsdok, het Willemdok en het Bonapartedok.

- De A-klasse schepen (langer dan veertig meter en vierkant getuigd met razeilen) liggen aan het Steen en in het Kattendijkdok.

- B-klassers (traditionele schepen van 9,14 tot 40 meter): Bonapartedok.

- C-klasse (moderne vaartuigen van ten minste 9,14 meter) en D-klasse (zelfde lengte, met ballonfok): Willemdok tegen het MAS.

Wandeltraject

Een wandelroute (rode stippellijn op het plannetje) loopt van de Bollekesfeesten op de Groenplaats naar het Zaha Hadidplein.

Bezoek schepen

Je kunt gratis een kijkje nemen aan boord van de zeilschepen op vrijdag van 12u tot 18u, en op zaterdag en zondag van 10u tot 18u.

Richtlijnen aan boord

- Schepen hebben een parketvloer. Draag geen naaldhakken of schoenen met spijkerzolen.

- De toegang tot een schip gaat via een steile en smalle valreep of gangway. Die is ongeschikt voor kinderwagens.

- Laat geen afval achter, rook niet aan boord en laat je etenswaren of dranken aan land.

- Hou er rekening mee dat je je aan de waterkant bevindt. Wees voorzichtig en hou kleine kinderen goed in de gaten.

Boottoers

Antwerp Boat Tours toert met drie open bootjes langs de aangemeerde schepen. Prijzen vanaf 35 euro per persoon, met een minimum van 150 of 200 euro, afhankelijk van de formule. Opstappen aan Nassaubrug, aan het MAS. Info: www.antwerpboattours.be

Helikoptervlucht

Je kunt een helikoptervlucht boeken om de schepen vanuit de lucht te bewonderen. Voor een zeven minuten lange vlucht met vertrek in Kallo betaal je 50 euro. Info: www.eventcreate.com/e/helisail

Hoe betaal je een drankje of snack?

Je kunt op het hele terrein betalen met een gratis te verkrijgen, herlaadbare kaart. Die laad je aan de kassa’s op met cash of met de bankkaart. Je kunt de kaart ook opladen via de smartphone. Een restsaldo kun je tot 9 augustus terugvragen via www.tallships.antwerpen.be/refund/

www.tallshipsantwerpen.be