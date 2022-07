Minstens zeventien doden bij overstromingen in zuiden van Iran

De hevige regenval veroorzaakte vrijdag rond 17 uur lokale tijd overstromingen in verschillende steden in de zuidelijke provincie Fars. In de omgeving van de stad Estahban werden zeventien lichamen gevonden, waarvan er dertien zijn geïdentificeerd, zegt Yousef Kargar, gouverneur van de provincie Estahban.

In januari werd de regio al getroffen door overstromingen. Toen vielen er acht doden. Iran is grotendeels droog en heeft het afgelopen decennium herhaaldelijk te kampen gehad met droogte, maar ook geregeld met overstromingen als gevolg van zware regens. In 2019 eisten hevige regens in het zuiden zeker 76 levens.