Zestienjarige in verdenking gesteld en gevangengezet voor schietpartij in Parijs

Een zestienjarige jongeman, vermoedelijk een van de daders van de schietpartij waarbij maandagavond in Parijs een dode en vier gewonden vielen, is in verdenking gesteld en gevangengezet. Dat heeft een gerechtelijke bron zaterdag bekendgemaakt.

Na bijna vier dagen in voorlopige hechtenis is de tiener vrijdagavond in verdenking gesteld voor moord en poging tot moord in georganiseerd verband, illegaal wapenbezit en criminele bendevorming met het oog op het plegen van misdrijven en strafbare feiten.

Het schietincident vond maandag om 21.30 uur plaats aan een terras van een shishabar in het elfde arrondissement van Parijs. Twee personen stapten uit een voertuig en schoten op twee personen die op het terras zaten. Volgens de politie gaat het mogelijk om een afrekening.