Jonge vrouw omgekomen bij zwaar ongeval in Zwevegem: “Ik kon niets meer doen, ik ben zelfs niet gaan kijken”

In Heestert, een deelgemeente van Zwevegem, heeft zaterdagochtend een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een wagen die in de richting van Zwevegem reed, botste op een vrachtwagen die op weg was naar de markt in Avelgem. Een jonge vrouw overleefde de klap niet.

De vrouw (geboren in 1998) uit Moen, een andere deelgemeente van Zwevegem, botste omstreeks 5.20 uur in de Stijn Streuvelsstraat in Heestert frontaal met de vrachtwagen van een marktkramer uit Kortrijk. “Ze kwam snel uit de bocht gereden en begon te slingeren”, aldus Koen Glorieux, de chauffeur van de vrachtwagen. “Ze kwam op mijn rijvak terecht, ik kon niets meer doen. Ik ben uit mijn vrachtwagen gestapt en ben zelfs niet gaan kijken, ik heb meteen de politie gebeld. Vreselijk, voor die familie ook. Ik wens dat niemand toe. Het is al veertig jaar dat ik deze weg doe, en ik ben altijd blij als ik op de markt van Avelgem toekom. Het is de weg die ik het minst graag doe.”

Amper honderd meter verder overleed vorig jaar ook een jongeman. De 21-jarige Jordy Buysschaert reed toen tegen een boom, en was op slag dood.

© djr

© djr

© djr

© djr

© djr

