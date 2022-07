Juventus viert terugkeer Paul Pogba en debuut Angel di Maria met zege tegen Mexicaanse club

In een oefenwedstrijd in het Amerikaanse Las Vegas heeft Juventus vrijdagavond het Mexicaanse Chivas met 2-0 verslagen. Het was het eerste duel voor Paul Pogba sinds zijn terugkeer naar Juve, Angel di Maria debuteerde voor de Italiaanse recordkampioen. Marco De Graca (10.) en Mattia Compagnon (80.) zorgden voor de doelpunten in het Allegiant Stadium.

De 29-jarige Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester. Deze keer kwam hij transfervrij over van United. Ook voor Di Maria moest er geen transfersom betaald worden. De Argentijn was de voorbije zeven jaar actief voor Paris Saint-Germain.

Juve eindigde vorig seizoen pas op de vierde plaats in de Serie A, na landskampioen AC Milan, Inter en Napoli. In hun seizoensvoorbereiding werken de Italianen nog twee duels af op Amerikaanse bodem: dinsdag tegen FC Barcelona in Dallas en komende week zaterdag in de Rose Bowl van Pasadena (Californië) tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard.