Lichaam aangetroffen na gebouwbrand in Grâce-Hollogne

In Grâce-Hollogne is afgelopen nacht een dode gevallen bij een gebouwbrand. Dat is vernomen van de brandweer van Luik.

De brandweer werd rond 1.30 uur opgeroepen voor een brand in een verlaten barak in de rue du Charbonnage. De brand was snel onder controle, maar bij nazicht van het gebouw werd een lichaam aangetroffen. Waarschijnlijk zat de persoon in de schuilkelder.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Ook de precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.