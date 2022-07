Man (29) in kritieke toestand aangetroffen langs bloedspoor na vermoedelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Riemst

In de Jodenstraat in Vlijtingen (Riemst) is zaterdagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een 29-jarige man werd met levensgevaarlijke verwondingen teruggevonden langs een bloedspoor. Vermoedelijk gaat het om een zware aanrijding met vluchtmisdrijf.

Het was buurtbewoner Jean-Marie Willems die het slachtoffer zaterdagochtend vond. “Ik deed het venster open en zag de man in een plas bloed liggen. Het was een jongen die ik ken. Ik heb meteen de politie en de ambulance gebeld. Op dat moment was hij nog bij bewustzijn en kon ik hem spreken. Hij reageerde nog op zijn naam en kende zijn geboortedatum nog.”

“Rond 3.35 uur werden de hulpdiensten zaterdag opgeroepen naar de Jodenstraat”, zegt Pieter Strauven van het parket Limburg. “Op de straat vonden ze een 29-jarige man uit Riemst. Hij was zwaargewond en hing vol bloed. Zijn kledij was ook gescheurd. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis van Tongeren.” De twintiger liep een hersenbloeding en zware verwondingen aan zijn bekken en rug op. Hij werd van Tongeren overgebracht naar het ZOL in Genk en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Bloedspoor

Langs de man werd een lang bloedspoor gevonden. “Vermoedelijk gaat het om een ernstige aanrijding met vluchtmisdrijf, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. We voeren samen met de recherche van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst verder onderzoek. Een wetsgeneesheer, het labo van de federale politie en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse. Voorlopig is de bestuurder nog niet aangetroffen.” De Jodenstraat werd afgesloten voor het onderzoek.

“Ik denk dat een auto hem heeft meegesleurd tot hier”, zegt buurtbewoner Jean-Marie. “Het kan bijna niet anders als je dat bloedspoor ziet. Ik heb vannacht geschreeuw en een oude auto gehoord, maar ik weet niet of het dat geweest is. Het is ongelooflijk.”