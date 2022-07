Regenboogvlag voor het eerst gehesen boven Duitse Bundestag

Boven de Duitse Bundestag wappert zaterdag voor het eerst de regenboogvlag, het symbool van de LGBTQIA+-gemeenschap. De vlag werd in de ochtend gehesen in aanloop naar de jaarlijkse Pride Parade in Berlijn, die later op de dag plaatsvindt en waarbij honderdduizenden mensen worden verwacht.

Het jaarlijkse evenement herdenkt een opstand van homoseksuelen tegen politierazzia’s in 1969 in de Stonewall Inn, een gaybar in Christopher Street in New York. Door de vierdaagse rellen ontstond toen een beweging voor homorechten. In Duitsland staat de manifestatie daardoor ook wel bekend als de Christopher Street-dag (CSD).

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf in april voor het eerst toestemming om de regenboogvlag bij bepaalde gelegenheden bij overheidsgebouwen te laten wapperen. Ook bij de Bondskanselarij, het kantoor van bondskanselier Olaf Scholz, wordt de regenboogvlag zaterdag gehesen.