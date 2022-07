Verdachte van moord op Japanse ex-premier Abe ondergaat psychiatrisch onderzoek

Vrijdag gaf de rechtbank van het district Nara zijn goedkeuring aan een verzoek van de aanklagers om Tetsuya Yamagami aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen. Dat zal vermoedelijk tot eind november duren, schrijven lokale media.

Het verhoor van de verdachte zal in die periode worden stopgezet. In Japan kan een verdachte tot 23 dagen in hechtenis worden gehouden en ondervraagd, zonder formeel in verdenking te worden gesteld.

De 41-jarige Tetsuya Yamagami werd opgepakt vlak nadat hij twee keer met een zelfgemaakt pistool op Shinzo Abe had geschoten tijdens een campagnebijeenkomst voor de senaatsverkiezingen in Nara, in het westen van Japan.