Groep Vlaamse scouts maakt zware val in Frankrijk: “16-jarig meisje is er erg aan toe”

Een groep scouts uit Wijnegem is vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval tijdens een fietstocht in Noord-Frankrijk. Een van de slachtoffers, een 16-jarig meisje, zou er volgens een lokale krant ernstig aan toe zijn.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 17 uur op de weg tussen Wissant en Cap Blanc-Nez. De scoutsgroep van Scouts Wijnegem 99ste Parsifal was tijdens een fietstrektocht op terugweg naar hun kampplaats in Tardinghen. Volgens de lokale krant La Voix du Nord kwamen enkele leden om een nog onduidelijke reden tijdens de afdaling ten val. Iedereen droeg een helm.

Twee leden raakten gewond en werden met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. “Een meisje heeft intussen het ziekenhuis al mogen verlaten. Het andere slachtoffer ligt nog voor onderzoek in het ziekenhuis van Rijsel”, bevestigt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Volgens Nord Littoral is het tweede slachtoffer er ernstig aan toe en zou ze in coma liggen, maar dat kon Scouts en Gidsen Vlaanderen nog niet bevestigen.

“De ouders van het meisje zijn ter plaatse in Rijsel. Onze noodpermanentie volgt de situatie samen met de betrokken ouders en leiding op om te kijken hoe het kamp nu verder moet”, aldus Van Reusel.

