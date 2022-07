Eén dag na deal: “Rusland vuurt raketten af op haven van Odessa” (die cruciaal is voor graanexport)

Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland de haven van Odessa zaterdag met raketten bestookt. De aanval volgt amper één dag na de deal die beide landen sloten over het hervatten van de graanuitvoer via havens aan de Zwarte Zee.

Volgens de Oekraïners werden er vier kruisraketten afgevuurd op de haven. “Twee raketten werden neergehaald door de luchtafweer”, zegt een woordvoerder van het regionale bestuur van Odessa. De twee andere zouden “haveninfrastructuur” geraakt hebben. Die havenstad is één van de belangrijkste uitvoerhavens van Oekraïne aan de Zwarte Zee. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval.

De Oekraïense regering zegt in een reactie dat president Vladimir Poetin met de aanval “in het gezicht spuwt” van de Verenigde Naties en Turkije, waarmee Oekraïne en Rusland vrijdag hun deal sloten. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken roept de VN en Turkije op om ervoor te zorgen dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Afgesproken is dat Rusland en Oekraïne de export van graan doorlaten. Odessa is daar een cruciale doorvoerhaven voor. Rusland en Oekraïne zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de tarwe-export van de wereld.

VN-baas Antonio Guterres en buitenlandminister Josep Borrell van de Europese Unie hebben de aanval zaterdag al streng veroordeeld. Het graan is hard nodig om wereldwijde voedseltekorten aan te pakken, zegt Guterres.