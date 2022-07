Antwerp heeft nieuwe linksback beet: Argentijn Gaston Avila tekent langdurig contract op de Bosuil

Het is nu ook officieel: Gaston Avila is de nieuwe linksback van Antwerp. De 20-jarige Argentijn komt over van Boca Juniors. Hij tekende een contract van 5 seizoenen op de Bosuil, zo maakte de club zaterdag bekend.

Avila landde donderdagochtend na een lange vlucht in Amsterdam, waarna hij naar Antwerpen kwam. Zijn medische tests zijn afgerond, de handtekening is gezet. Avila komt over van Boca Juniors, de roemrijke Argentijnse club waar Maradona ooit het mooie weer maakte. Hij is in principe een linksback, maar bewees bij Boca ook al dat hij centraal achterin uit de voeten kan.

Avila was international voor de Argentijnse U20 en speelde zijn eerste minuten voor het eerste elftal van Boca Juniors in februari 2020. In 2021 leende de club uit Buenos Aires hem uit aan Rosario. Nu begint Avila aan zijn eerste buitenlandse avontuur.