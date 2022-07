Herbebossingsbedrijf “diep geraakt” nadat medewerker per ongeluk enorme bosbrand veroorzaakte

Een reusachtige brand in Zaragoza in Spanje verwoestte afgelopen week 14.000 hectaren bos. Ironisch genoeg ontstond die brand door graafwerken van een herbebossingsbedrijf. Zij laten nu weten “diep geraakt” te zijn door de gebeurtenissen.

14.000 hectaren bos ging verloren door een grote brand die afgelopen week woedde in de Spaanse provincie Zaragoza. In de omgeving moesten ook 1.700 mensen geëvacueerd worden. Die brand werd ironisch genoeg veroorzaakt door het Nederlandse herbebossingsbedrijf Land Life. Zij waren in Ateca bezig met voorbereidingen voor het planten van bomen toen er aan een graafmachine een vonk ontstond. Het vuur breidde zich snel uit en voor ze het wisten ontstond er een reusachtige bosbrand.

Land Life laat weten “diep geraakt” te zijn en mee te leven met de plaatselijke bevolking die lijdt onder de gevolgen van de bosbrand. “Wij hebben de autoriteiten onze hulp en medewerking aangeboden en zullen beschikbaar blijven om op elke mogelijke manier te helpen”, meldt het bedrijf.

Volgens Spaanse media is het niet de eerste keer dat Land Life een bosbrand veroorzaakt. Afgelopen maand zou het bedrijf ook al beschuldigd zijn van het veroorzaken van een brand die 20 hectaren verwoestte. “Het is niet goed dat ze doorgaan met werken terwijl dit al een keer is gebeurd,” vertelde de burgemeester van Bubierca, een van de geëvacueerde dorpen, aan El Heraldo de Aragón.

(sgg)