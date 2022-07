“Fabergé ei gevonden op jacht van Russische oligarch”

Op een inbeslaggenomen jacht van een Russische oligarch is vermoedelijk een fabergé-ei gevonden. Dat lieten de Russische autoriteiten weten. Vermoedelijk zijn er nog slechts een vijftigtal over op de wereld.

Op een door de Amerikanen in beslag genomen jacht van een Russische oligarch is vermoedelijke een Fabergé-ei gevonden. Dat vertelde Lisa Monaco, de plaatsvervangende procureur-generaal, op een forum over de rol van rechtshandhavingsinstanties bij het bevriezen en in beslag nemen van Russische activa. “We hebben echt interessante dingen gevonden (op de jachten van Russen, red.) ... we hebben een Fabergé - of vermeend Fabergé ei - teruggevonden op een van deze jachten dus het wordt alleen maar interessanter.”

“We werken samen met onze collega’s van de rechtshandhavingsdiensten over de hele wereld om deze jachten te doorzoeken en ervoor te zorgen dat we naar de rechter kunnen stappen, ze in beslag kunnen nemen en de opbrengsten kunnen verbeuren,” voegde zij eraan toe.

Moest het ei echt zijn, dan zou het één van de laatst overgebleven Fabergé-eieren zijn en zou het miljoenen dollars waard zijn.

De Fabergé-eieren zijn een zeldzaam luxegoed geworden toen Tsaar Alexander III in 1885 er een bestelde voor zijn vrouw Maria. Fabergé zou er in totaal slechts een vijftigtal gemaakt hebben voor de keizerlijke familie.

(sgg)