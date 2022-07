Marokko stelt kroningsfeest uit, mogelijk wegens gezondheid koning

Marokko heeft opnieuw het nationale feest ter gelegenheid van de kroning van koning Mohammed VI afgelast. Het paleis liet weten dat de vorst dat heeft besloten naar aanleiding van het nog steeds rondwarende coronavirus. Volgens media in onder meer Marokko en Spanje is niet het coronavirus maar de zwakke gezondheid van de 59-jarige vorst de reden.

Alle evenementen van de nationale feestdag van 30 juli – wanneer het 23 jaar geleden is dat Mohammed VI werd gekroond – gaan voorlopig niet door. De koning werd half juni ten noordoosten van Parijs besmet met het coronavirus, meldden de autoriteiten destijds. Maar hij had geen klachten en moest van de dokter slechts enkele dagen rust nemen.

De gezondheidstoestand van de vorst is een bron van geruchten in Marokkaanse media, mede omdat het hof slechts summier mededelingen doet. De koning reisde in juni plotseling voor “een speciaal bezoek” naar Frankrijk. Hij zou een week geleden zijn teruggekeerd. Spaanse media meldden dat de koning naar Parijs ging voor de behandeling aan hartklachten en dat hij nog niet is teruggekeerd.

De koning is maandenlang niet in het openbaar verschenen. De staatstelevisie zond eerder deze maand beelden uit van de koning bij de viering van het Offerfeest. Sommige internetters betwijfelen dat de beelden van de viering van dit jaar zijn.